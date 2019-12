TMW - SPAL, Mattioli: "Dopo il Brescia avrei preso tutti a scapaccioni"

Fonte: Dall'inviato, Davide Soattin

Walter Mattioli, Presidente della SPAL, ha parlato a margine della cena natalizia del club estense. Questo quanto raccolto da TMW: “Questo è il terzo anno in Serie A e noi ci vogliamo rimanere. Tutti mi chiedono se ce la faremo: io sono sicurissimo di sì. Siamo una società organizzata che per tanto tempo ancora deve portare avanti programmi ambiziosi e nuovi presupposti per far crescere il settore giovanile, anche se sono già stati fatti passi da gigante. Ho una squadra di dirigenti e tecnici preparati. Sono stato arrabbiato dopo la sconfitta contro il Brescia e li avrei presi a scapaccioni tutti, ma avrò sempre il massimo rispetto per mister Leonardo Semplici e per il suo staff, sia per quello che ha fatto, che sta facendo e che farà qui per tanto altro tempo. Ritengo la mia squadra superiore a tante altre in Italia, sia sotto l’aspetto morale che sotto quello tecnico. Se manca qualcosa è quando scendiamo in campo, ma dobbiamo toglierci la paura. Quello che dobbiamo affrontare sarà un ritorno dove ci aspetteranno battaglie, perché se ci vogliamo salvare servirà coraggio e bisognerà lavorare il doppio. Ferrara, la sua provincia e i suoi tifosi non meritano di perdere la Serie A. Bisognerà fare e non chiedere. Ora mettiamoci tutti insieme e raggiungeremo grandi traguardi anche quest’anno”.