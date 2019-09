TMW - SPAL, Mattioli: "Errori assurdi. Il mister deve trovare soluzioni"

Fonte: dal nostro inviato Davide Soattin

Walter Mattioli, presidente della SPAL, ha commentato il ko interno della sua squadra arrivato questa sera contro il Lecce: "Non vorrei vedere mai partite come quelle di stasera. Abbiamo commesso troppi errori e alla fine abbiamo perso. Questa gara dovevamo tentare di vincere perché il Lecce è alla nostra portata. Se concediamo occasioni agli altri poi diventa difficile fare risultato. Dobbiamo lavorare e il mister deve trovare delle soluzioni. La squadra c'è per un campionato di lotta, di sacrificio, ma il collettivo a mio avviso c'è. Commettiamo errori assurdi. Non sono assolutamente contento. Ho visto errori da situazioni di gioco, ma non voglio neanche esagerare nei giudizi perché adesso sono molto arrabbiato. Sia stasera che col Sassuolo ho visto errori che non mi sono piaciuti. Voglio una squadra che lotta, più determinata".