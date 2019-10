Fonte: dal nostro inviato, Davide Soattin

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Serata con i tifosi per la SPAL, con il presidente Walter Mattioli che ha parlato della stagione appena iniziata. Queste le sue parole raccolte da TMW: "È stata un’estate molto tribolata, ma la nostra è una grande famiglia. Ci sono stati momenti in cui discutiamo però questo è simbolo di un rapporto di stima e grande amicizia. I problemi piano piano li stiamo risolvendo e vedrete che con il vostro aiuto e il nostro lavoro ci toglieremo ancora grandi soddisfazioni. Prima di vedere soccombere la Spal ce ne vorrà perché noi non molleremo fino all’ultima giornata. Siamo pronti. I ragazzi giocano per una città che li ama e li porta al massimo dell’esaltazione in ogni partita. Siamo una piccola società in mezzo alle grandi, ma noi non abbiamo paura di nessuno. Nel 1974, la Spal ha ricevuto una stella al merito sportivo. Questa mattina ci hanno comunicato che il Coni ci ha conferito il collare d’oro al merito sportivo 2019 per l’attività svolta. Il premio verrà dato il 16 dicembre presso la palestra Monumentale al Foro Italico davanti alle massime cariche del governo".