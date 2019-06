TMW - SPAL, Mattioli: "Faremo solo un sacrificio per tenere tutti gli altri"

Fonte: dal nostro inviato, Davide Soattin

© foto di Federico Gaetano

Walter Mattioli, presidente della SPAL, è intervenuto durante la festa estiva di Curva Ovest Ferrara: “Abbiamo diverse trattative in corso, sia in entrata che in uscita. Vi prometto che faremo una squadra competitiva. Abbiamo un numero importante di giocatori di proprietà e probabilmente avremo la necessità di cedere anche qualcuno, perché negli ultimi anni abbiamo dovuto sostenere diverse spese. A questo proposito, cercheremo di sacrificare solo una pedina importante per tenere tutti gli altri. Faremo di tutto, anche se sarà difficile. A parte Igor, che è un ottimo difensore a cui daremo la possibilità di inserirsi, stiamo chiudendo per altri giocatori, tutti di caratura importante per la Serie A. Sarà una SPAL competitiva, che inizierà il campionato con l’obiettivo della salvezza. Non dico una salvezza come quella di quest’anno, che è stata meravigliosa, ma comunque stiamo lavorando per far arrivare la nostra società in una determinata posizione di classifica. Ci vorrà tempo, ma con l’umiltà ce la faremo. Lavoreremo ancora duramente come fatto in questi anni. L’interesse di ripeterci con un campionato importante c’è tutto, e se la tifoseria ci accompagnerà, come ha fatto in questi anni, faremo grandi cose”.