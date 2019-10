TMW - SPAL, Mattioli: "I risultati arriveranno. Oggi bravi tutti"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente della SPAL Walter Mattioli ha commentato in zona mista, ai microfoni di TMW, il match pareggiato oggi contro il Napoli: “È così che dobbiamo giocare e che dovremmo vedere sempre la squadra. Quest’anno l’abbiamo vista poche volte, ma comunque il gruppo c’è e può fare anche questi risultati. Con pazienza stanno entrando in forma anche alcuni giocatori. Giovedì siamo a Milano, poi ne abbiamo tre in cui mi aspetto anche risultati importanti. Questo è il nostro cammino, soffrire è nel nostro DNA. Stiamo aspettando che qualche giocatori entri in forma, ma vedrete che qualche risultato importante arriverà”.

Sulla reazione: “Oggi non si può dire niente ai ragazzi, sono stati bravi tutti e sono contento non solo del risultato ma anche delle loro prestazioni. In questo periodo abbiamo lavorato tanto, parlato tanto. Piano piano arriveranno anche i risultati. Stare tra le ultime non è piacevole, ma sappiamo di dover soffrire”.

Sulla difesa: “Aver pareggiato contro una grande squadra come il Napoli è merito dei ragazzi, merito del mister. Abbiamo fatto un gran gol e meritato il pari. Magari potevamo festeggiare anche una vittoria inaspettata”.