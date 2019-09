TMW - SPAL, Mattioli: "Juve squadra più forte d'Europa. Semplici resta qui"

Fonte: Dall'inviato, Davide Soattin

Walter Mattioli, presidente della SPAL, ha analizzato la sconfitta con la Juventus in zona mista. Questo quanto raccolto da TMW: "Abbiamo fatto un'ottima partita contro la squadra più forte d'Italia e forse anche d'Europa. Siamo stati all'altezza, ho visto una gara giocata bene e con intelligenza. Qualche errore purtroppo c'è stato, ma i nostri giocatori erano concentrati e volevano assolutamente fare bella figura. Ci sono sicuramente riusciti. I ragazzi hanno ascoltato il mister. Mi è piaciuto come Semplici aveva impostato la gara. Sono stati inseriti anche diversi nuovi che finora non avevamo visto all'opera".

Il malumore intorno al club?

"Ci sono sempre tante voci, troppo pessimismo. Ai tifosi chiedo tranquillità, stiamo lavorando perché la SPAL possa sempre esprimersi al meglio. Abbiamo una rosa importante, un gruppo di ragazzi uniti che hanno grande voglia di fare bene. Vedrete che raggiungeremo il nostro traguardo".

Sabato arriva il Parma per il derby.

"Faccio un appello ai tifosi: venite allo stadio a sostenerci. Faremo una grande partita nel derby. Dopo lo scivolone col Lecce, ci servono punti insieme a una bella prestazione".

Come commenta le voci sulla ricerca di nuovi soci in società?

"Ci sono tante voci, l'ho detto. Siamo tutti pronti a continuare a fare le cose fatte bene. È stato ceduto solo un giocatore quest'estate, Lazzari. Siamo sereni per il lavoro che abbiamo fatto e continuiamo a esserlo".

Semplici resta?

"Non c'è nessuna interferenza mia sulla squadra e sui moduli. Con Semplici c'è un colloquio sereno. Semplici è l'allenatore della nostra squadra e lo sarà fino al termine del campionato. Siamo convinti di aver costruito un'ottima rosa, vedrete che alla fine ci salveremo per il terzo anno consecutivo. Ci riusciremo però solamente se resteremo tutti uniti, basta voci infondate che fanno male alla SPAL".