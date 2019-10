TMW - SPAL, Mattioli: "Si sono visti i nostri valori. Strefezza? Lieta novità"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria sul Parma il presidente della SPAL Walter Mattioli ha parlato in zona mista elogiando la prestazione degli estensi e soffermandosi su due note positive come Valdifiori e Strefezza: “Oggi avete visto cosa sono in grado di fare i giocatori con una settimana in più di allenamento. Abbiamo fatto una gara in cui si sono visti i valori della squadra. Sono contento per come abbiamo approcciato la partita e per il risultato ottenuto contro una grande squadra come il Parma. - continua Mattioli – Già in ritiro avevamo capito cosa poteva darci Valdifiori in questa stagione. Oggi ha fatto un’altra grande prestazione come a Torino contro la Juventus. Abbiamo un bel gruppo, dobbiamo soffrire perché il campionato è difficile e ci sarà da battagliare, ma noi siamo sereni. C'è grande affiatamento, i giocatori formano un gruppo unito. Strefezza? Se c’è un giocatore che mi ha meravigliato è lui, una lieta novità. Lo abbiamo preso giovanissimo, cresciuto nel nostro settore giovanile e poi mandato a fare esperienza alla Juve Stabia e alla Cremonese. Ora è rientrato un giocatore che ha voglia di mettersi in mostra, ha grandi qualità e belle giocate. Se poi avesse anche le gambe lunghe, sarebbe un fenomeno"