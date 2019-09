Fonte: dal nostro inviato Davide Soattin

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della presentazione della partnership commerciale tra SPAL e Volvo, Walter Mattioli, presidente del sodalizio estense, ha ribadito l’ambizione dei biancazzurri a fare bene anche in futuro: “I prossimi tre anni saranno stupendi, non solo sotto l’aspetto dei risultati. Siamo una società che sta facendo le cose in modo serio e programmatico, secondo le proprie disponibilità. Nei prossimi giorni, sentirete parlare di noi anche per altri motivi e riconoscenze che ci verranno attribuite. Vogliamo rimanere in Serie A e vogliamo continuare a mantenere quel rapporto eccezionale che ci lega con la città e la tifoseria”.