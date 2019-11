TMW - SPAL, Mattioli: "Vogliamo salvarci. Serve cambio d'atteggiamento"

Fonte: dal nostro inviato Davide Soattin

Il presidente della SPAL Walter Mattioli: “Tanta amarezza, preoccupazione anche se oggi non meritavamo di perdere. Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi siamo calati abbiamo commesso qualche errore e ciò ha permesso alla Sampdoria di segnare e andare a casa coi tre punti. Secondo me otto sconfitte in undici gare sono tante e la SPAL non è questa. Dobbiamo giocare in un modo diverso, non tanto dal punto di vista degli schemi perché non sono un allenatore, ma dal punto di vista della determinazione e della volontà. Tutti quanti dobbiamo fare un esame di coscienza perché non stiamo facendo bene e dobbiamo riparlare di questo. Nelle altre squadre vedo un atteggiamento diverso da quello che abbiamo noi, non da squadra che vuole salvarsi anche se giochiamo anche bene in alcuni frangenti. E questo vale per i giocatori come per il mister, dobbiamo lavorare e provare a far punti già da domenica prossima. Questo è un buon gruppo che non può aver fatto otto sconfitte in undici gare. Noi vogliamo salvarci, vogliamo mantenere la categoria e giocare anche l’anno prossimo in Serie A, Ci batteremo e inventeremo qualcosa per salvarci”.

Vuol dire che ricorrerete al mercato?

“In questi anni abbiamo inventato tanto come dirigenti, noi siamo stati molto bravi e lo faremo ancora nel migliore dei modi. Nessuno di noi vuole fare un passo indietro a costo di rinchiudere i giocatori in una stanza per 40 giorni. Dobbiamo fargli capire che devono scendere in campo in un’altra maniera".

I tifosi alla fine non riuscivano a credere a quanto accaduto

“Sono tifosi come lo sono io, già brontolavi perché stavi pareggiando una gara fondamentale. La perdi e ti casca il mondo addosso. Poi c’è chi sorride e dice che non è successo nulla, ma noi siamo arrabbiati e capiamo il loro stato d’animo. Ma so che amano questa squadra e alla fine passerà anche questa e nelle prossime gare saranno in tanti a sostenerci”.