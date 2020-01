Fonte: Davide Soattin

Gabriele Moncini non è andato in panchina nella sfida in programma in questi minuti contro l'Hellas Verona. L'attaccante classe '96, come raccolto da TMW, è infatti molto vicino alla cessione e già con le valigie in mano (Benevento o Empoli) nonostante la convocazione per la gara odierna.