Fonte: Marco Conterio

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Possibile futuro lontano dalla SPAL per Gabriele Moncini. L'attaccante classe '96, secondo le ultime raccolte da TMW, è infatti finito nel mirino del Venezia. Il club del presidente Tacopina ha individuato in Moncini il nome giusto per rinforzare il reparto offensivo e potrebbe decidere di affondare il colpo in caso di partenza di uno fra Geijo e Litteri.