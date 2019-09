TMW - SPAL, Murgia: "Consapevoli di poter conquistare la salvezza"

Fonte: Dal nostro inviato, Davide Soattin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della SPAL, Alessandro Murgia, ha commentato in zona mista il ko odierno con la Juventus. Questo quanto raccolto da TMW: "Siamo rammaricati per la sconfitta, ma siamo un buon gruppo e analizzeremo pregi e difetti della nostra prestazione. Sapevamo che venire a Torino contro la miglior squadra d'Italia non sarebbe stato facile. Ora voltiamo pagina e prepariamo al meglio per il Parma".

Cosa le è piaciuto e cosa invece va da migliorare?

"Abbiamo fatto un'ottima fase difensiva, peccato per il gol subito allo scadere del primo tempo. Dobbiamo imparare a gestire meglio i momenti della gara, ma siamo un buon gruppo e l'obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile".

In una Serie A sempre più competitiva.

"Sì, il livello è sempre più alto. Ma noi siamo consapevoli di poter riuscire a ottenere la salvezza".

Cosa si aspetta dal derby col Parma?

"In Serie A tutte le partite sono difficili e particolari, ogni squadra è attrezzata al meglio. Dobbiamo andare in campo, fare il nostro gioco e fare un buon risultato davanti ai nostri tifosi".