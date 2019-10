TMW - SPAL, Murgia: "Qui come una famiglia. Vogliamo migliorare"

Fonte: dal nostro inviato, Davide Soattin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Murgia, centrocampista della SPAL, ha parlato durante la serata con i tifosi organizzata dal club estense. Queste le sue parole raccolte da TMW: "È un piacere essere qui perché ci fa capire ancora una volta il calore che voi tifosi ci date durante tutte le partite. Siamo molto contenti e speriamo di continuare e migliorare, soprattutto per voi, perché ci sentiamo come in una famiglia e penso che sia una cosa molto importante, utile per farci dare qualcosa in più”.