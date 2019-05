TMW - SPAL, nel mirino Meroni del Pisa per la difesa

Nei giorni scorsi il nome di Andrea Meroni, difensore classe 1997, è stato accostato alle due formazioni di Genova, il Genoa e la Samp. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, l'ex Paganese è finito nel mirino anche della SPAL. Non è da escludere, comunque, che il Pisa, che lo ha blindato con un contratto fino al 2021, decida di confermarlo anche la prossima stagione, soprattutto in caso di promozione attraverso i playoff in Serie B.