Non c'è solo il Napoli su Mohamed Fares, esterno sinistro della SPAL. Il francoalgerino - in gol nell'ultima gara contro la Roma - è attualmente in prestito dall'Hellas Verona, con un obbligo di riscatto fissato a 2,2 milioni di euro in caso di permanenza in Serie A. Cifra che potrebbe comunque essere versata per poi puntare una plusvalenza, poiché il Milan nelle ultime settimane lo ha messo nel mirino, osservandolo più volte.