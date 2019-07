TMW - SPAL, nuovi contatti con il Sassuolo per Di Francesco

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovi contatti fra SPAL e Sassuolo nel corso della giornata che sta per concludersi per Federico Di Francesco. Il club di Ferrara vorrebbe prelevare il figlio d'arte in prestito con diritto di riscatto, mentre il Sassuolo vorrebbe inserire l'obbligo. Sul giocatore ci sono anche Verona e Lecce, che però vorrebbero legare il riscatto del giocatore alla salvezza.