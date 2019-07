TMW - SPAL, nuovo contatto per Paganini. Ma c'è anche il Genoa

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Camillo Ciano e Luca Paganini: su questi due nomi ruota il mercato del Frosinone, che vuole vendere prima di acquistare. Ma se per l'attaccante si è per il momento raffreddata la trattativa col Parma, per l'esterno non mancano certo gli estimatori: stando a quanto da noi raccolto, c'è stato un nuovo contatto con la SPAL negli ultimi giorni, ma è da registrare anche l'inserimento del Genoa. I rossoblù sono molto interessati al suo profilo e in questo momento hanno affiancato gli estensi.