TMW - SPAL, Paloschi: "Ho avuto un'occasione, penso di averla sfruttata"

L’attaccante della SPAL Alberto Paloschi ha parlato in zona mista al termine del match pareggiato contro il Napoli. Ecco quanto raccolto dall’inviato di TMW: “Avevo voglia di giocare, il mister mi ha dato questa chance, spero me ne dia altre. Segnare a Milano sarebbe bello, ma prima di tutto viene la SPAL. Oggi abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte, l'abbiamo messa in difficoltà e abbiamo preso un punto importante e meritato. Ieri le piccole hanno fatto risultati importanti contro le grandi squadre, nel calcio moderno per fare punti contro chi ha un tasso tecnico superiore bisogna mettere qualcosa in più sul piano della corsa. Noi l'abbiamo fatto e abbiamo preso un punto meritato, dobbiamo continuare così. Rispetto a Cagliari avevamo la spinta del nostro pubblico. In un percorso ci stanno alti e bassi, ma dobbiamo mantenere questa mentalità, che per la corsa salvezza è importante. Sappiamo che dobbiamo curare ogni dettaglio, perché un dettaglio può determinare una stagione. Dovevamo dare un segnale visti i risultati di ieri, oggi l'abbiamo dato. Tutti i giocatori vogliono giocare sempre, io ho sempre dato il massimo e ho avuto la mia occasione, penso di averla sfruttata".