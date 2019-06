© foto di Federico Gaetano

Mirko Antenucci, esperto attaccante della Spal, sta riscuotendo l'interesse di alcuni club anche in A. E' un classe '84 ma anche in questa stagione si è distinto per la sua carica e la capacità di essere utile per la squadra. Ha il contratto in scadenza 2020 e per lui tra le altre si è fatto avanti il neopromosso Lecce che ha bisogno anche di elementi che possano essere d'esempio al gruppo.