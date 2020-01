Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Viste le difficoltà nell'arrivare a Pinamonti, la SPAL monitora altri obiettivo per l'attacco e sta trattando Robert Beric del Saint-Etienne. Un nome nuovo per l'attacco di Semplici, che deve fare i conti con le condizioni non ancora perfette di Di Francesco e vuole in generale rafforzarsi.