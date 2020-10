tmw SPAL, possibili due colpi in entrata: si lavora per Mora e La Gumina

vedi letture

La cessione in prestito di Davide Mazzocco alla Virtus Entella e quella imminente di Lucas Castro ai turchi del Denizlispor dovrebbero consentire alla SPAL di effettuare almeno altre due operazioni in entrata nell’ultima giornata di mercato. A centrocampo si lavora per il ritorno di Luca Mora dallo Spezia, che piace a Zamuner e Marino, e conosce bene la piazza. In attacco invece piace il profilo di Antonino La Gumina, che la Sampdoria riscatterà nelle prossime ore dall’Empoli e girerà in prestito in B. Ormai tramontata l’ipotesi Nzola, mentre tiene banco l’idea Pazzini, nonostante l’età e l’elevato ingaggio dell’ex Hellas Verona, che potrebbero ostacolare un’eventuale trattativa.