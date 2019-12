Victor Alexander da Silva, meglio conosciuto come Vitinho, è pronto per una nuova avventura. Il laterale brasiliano, a causa di qualche problema fisico, non è riuscito a trovare spazio tra le fila del Cercle Brugge in questa prima parte di stagione (dopo averlo fatto invece nella scorsa) e cerca adesso una nuova sistemazione per riprendere quel percorso di crescita che in passato l'aveva portato a vestire anche la maglia della Seleção.

Vitinho in queste ore è stato così proposto alla SPAL, mentre su di lui si sono mosse anche Levante e Atletico Parananese, rispettivamente in Spagna e in Brasile. Un giocatore da rilanciare, una scommessa che in tanti vogliono provare a vincere già in questa sessione di mercato. Solamente fino a un paio di stagioni fa, d'altronde, questo classe '99 era considerato infatti uno dei prospetti più interessanti in casa Cruzeiro.