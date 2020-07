tmw SPAL, riscattato Krisztofer Horvath dallo ZTE

Operazione in prospettiva per la SPAL. Riscattato Krisztofer Horvath, trequartista, dallo ZTE. Fumata bianca, il giocatore recentemente convocato in prima squadra farà parte dei programmi futuri della SPAL. Il riscatto un segnale di fiducia. A Ferrara si progetta il futuro. E nel futuro c’è Horvath, al momento per un’altra stagione. Ma prossimamente fino al 2023...