Fonte: Dall'inviato, Davide Soattin

Presente in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Luigi Di Biagio come nuovo allenatore della SPAL, il patron del club ferrarese Simone Colombarini ha spiegato così i motivi della scelta: "Sapete che non siamo avvezzi a cambiare guida tecnica. Più volte durante questi anni è stato messo in discussione l'operato di Semplici. Noi ci siamo sempre riuniti e incontrati, decidendo di continuare con lui e dandogli fiducia. Anche quest'anno. In queste ultime giornate però, in una delle tante riunioni, abbiamo invece visto che la squadra stava dando veramente poco e così abbiamo optato per un cambio. Non vedevamo più la possibilità di riuscire a tirare fuori il meglio dai ragazzi. La scelta è ricaduta subito su Di Biagio. Crediamo di poter raggiungere il nostro obiettivo e crediamo nei giocatori. Questa scelta deve essere interpretata in questo modo. Il mister sa che non gli spetta un compito facile".