TMW - SPAL, S. Colombarini: "Sono deluso, in Serie A serve più impegno"

Fonte: dall'inviato Davide Soattin

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha così commentato in zona mista il ko interno dei ferraresi contro il Lecce: "Più che preoccupato sono deluso e dispiaciuto dalla prestazione, mi aspettavo più impegno, grinta e carica. Abbiamo visto una squadra molle, con troppi errori e troppo gravi: il Lecce ci ha puniti, e meritiamo di aver perso. Gli infortuni ci sono sempre ma in campo abbiamo giocatori che sanno fare molto meglio di quanto visto oggi. Giocavamo con un avversario alla nostra portata, ma per vincere in Serie A serve un po' più di carica agonistica. Non è facile dare una sola spiegazione all'andamento, gli episodi ci sono anche andati a sfavore ma ho visto la squadra reagire solo sul 3-1. E lì non dovevamo arrivarci".

Come si esce dalle difficoltà? "Con il lavoro. Il mister deve tirare fuori il meglio da ciascun giocatore. Sappiamo che le qualità ci sono, ma il gioco di squadra oggi è mancato. E va trovata la determinazione all'interno. Di sicuro abbiamo un valore più alto".

Uno svincolato al posto di D'Alessandro? "Abbiamo una rosa ampia, con tanti giocatori che possono fare quel ruolo. Va capito anche quale sia il problema di Di Francesco di quest'oggi. I giocatori e le qualità in rosa però ci sono già, e non ci serve correre ai ripari".

La sosta per rimettere assieme i cocci? "Ogni partita è importante. Anche con la Juve non dobbiamo partire già battuti. L'impresa è ardua ma non impossibile, se giochiamo come sappiamo. Anche col Parma non vorrei vedere una prestazione come stasera".