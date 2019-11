TMW - SPAL, Sala: "Ci manca un pizzico di fortuna. Radu miracoloso"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

Jacopo Sala, terzino della SPAL, ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro il Genoa: "Abbiamo avuto le nostre occasioni, il portiere ha fatto due-tre grandi parate, abbiamo avuto entrambi buone occasioni ma siamo entrati in campo col piglio giusto. Questa però è la Serie A, dove si fa fatica in ogni partita".

Cosa è mancato per vincere?

"Un pizzico di fortuna che in questo periodo ci sta mancando. Anche oggi siamo andati in vantaggio e abbiamo subito immediatamente il pareggio. Ci manca un po' di fortuna per ottenere i punti che ci mancano".

Radu non vi ha permesso di passare in vantaggio con alcuni interventi molto importanti.

"Ha fatto almeno tre miracoli e se fossero entrati, avremmo parlato di un'altra partita. Forse anche voi avreste detto che la SPAL ha fatto una grande partita. Invece, a causa di Radu, siamo qua rammaricati per la mancata vittoria".

Vi siete disuniti dopo il pareggio?

"Le certezze vengono a mancare ma siamo stati bravi a ricompattarci. Adesso la testa andrà alle prossime partite per fare più punti possibile".

Sturaro era dalla sua parte al momento del gol, pensa di aver sbagliato?

"Ho stretto un po' troppo e mi prendo le mie responsabilità".

Non avete mai vinto contro le dirette antagoniste, tra due settimane c'è il Brescia....

"Ora c'è l'Inter poi il Brescia, dobbiamo pensare di stare tutti uniti per raggiungere insieme il nostro obiettivo".