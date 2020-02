TMW - SPAL, Semplici: "Ci siamo fatti male da soli con un rigore goffo"

Fonte: dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, parla così nella zona mista del Mazza dopo il ko interno contro il Sassuolo: "Purtroppo, come spesso accade, commettiamo errori che ci condizionano il risultato finale. Per me la squadra in settimana aveva lavorato bene, e fino al rigore disputato una squadra buona, quella che serviva contro un avversario di valore, bravo a palleggiare. Li avevamo limitati, purtroppo abbiamo regalato un rigore goffo e da lì è cambiata l'inerzia: loro hanno preso fiducia, noi accusato. Ci siamo abbassati troppo, non ripartivamo e nonostante ciò abbiamo sfiorato il gol prendendo palo. Alla fine invece abbiamo addirittura perso".

Lasciato troppo spazio al Sassuolo?

"Sono d'accordo, ma se hai difficoltà ad accorciare in avanti e ripartire, dovevamo accontentarci del pari. Non avevamo le caratteristiche per fare altrimenti, ma non è andata bene. La gara è durata fino al momento del rigore, lì ci siamo fatti male da soli. Io ho sempre lavorato con il materiale che ho, senza problemi e rispettando tutte le scelte. Anzi, coinvolgendo tutti con fiducia, ed è così anche ora dopo questa brutta sconfitta".

Il pubblico vi ha quasi respinti.

"Normale. Ci può stare, ma l'hanno fatto anche per amore, non solo per fischiare. Hanno un sentimento, e anche noi l'abbiamo. Mi sembrava giusto andare ugualmente sotto la curva, rifiutati o meno. Abbiamo preso applausi, ora fischi. Dobbiamo fare di necessità virtù e reagire. Credo che le possibilità di salvarci le abbiamo sempre, nonostante tutto".

Sa qualcosa del suo futuro?

"Penso che sia giusto che la società valuti l'operato di ciascuno e prenda le sue decisioni. Non compete a me, io vado avanti con il lavoro e domattina riprenderò gli allenamenti. Mi dispiacerebbe non poter provare a fare un girone di ritorno migliore. Da parte mia c'è serenità per quanto fatto, e la voglia di uscire da questa situazione".