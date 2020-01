TMW - Spal, Semplici: "Da domani c'è Dabo, serve più cattiveria sotto porta"

Fonte: Dai nostri inviati Tommaso Bonan e Luciana Magistrato

Dopo la sconfitta in casa della Fiorentina, il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha parlato in zona mista: "Per quello che abbiamo visto in campo avremmo meritato un altro risultato. Già il pareggio era un successo che limitava la nostra prestazione. Addirittura uscire sconfitti dispiace. Il problema è che abbiamo fatto tutto noi, a livello di gol sbagliati e autogol. Per una squadra che lotta per un obiettivo così diverso dalla Fiorentina, quando fai questo tipo di prestazioni ed esci sconfitto è un aspetto negativo che ci deve far riflettere. Ma soprattutto bisogna, in certi frangenti di gara, avere una mentalità migliore e una cattiveria sotto porta che ci possa permettere di fare dei gol".

Chiedi qualcosa di importante alla società dal mercato?

"Stiamo lavorando per questo. Sicuramente le partenze che abbiamo fatto ci serviranno da reinvestire sul mercato. Da domani ci sarà Dabo, con la società stiamo cercando di allestire una squadra più competitiva".

Che Fiorentina ha visto?

"Io ho tanti problemi. La Fiorentina la lascio a mister Iachini. La partita l'avete vista tutti, giudicate voi".

Senti la fiducia della società?

"Io sento la fiducia dei miei ragazzi. Oggi hanno fatto una grande prestazione dimostrando di avere idee e personalità. Per quanto riguarda altre cose, non dipende da me. Noi allenatori siamo come i cornuti, lo sappiamo sempre dopo. Quindi bisogna andare avanti con grande forza, convinzione e determinazione perchè secondo me, con la società, abbiamo la possibilità di uscire da questa situazione".