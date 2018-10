TMW - Spal, Semplici: "Dispiaciuto perchè non meritavamo di perdere"

Fonte: Inviato a Marassi

Sconfitta esterna per la Spal. La formazione ferrarese è stata battuta 2-1 dalla Sampdoria nel Monday night della settima giornata di campionato. Al termine del match del "Ferraris" il tecnico biancoazzurro Leonardo Semplici ha parlato in conferenza.

Il primo commento alla partita.

"Sono particolarmente arrabbiato, dispiaciuto e deluso perchè la squadra, per quanto mostrato sul campo, non meritava di perdere. Dobbiamo andare avanti, secondo me questa è la strada giusta per arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati. Sicuramente nell'arco dei 90 minuti dobbiamo esser più bravi a leggere certi momenti e sfruttare la mole di gioco che la squadra produce. Oggi credo si sia vista la più bella Spal".

I nuovi ingressi hanno dato il loro contributo.

"Assolutamente. Questo è un aspetto positivo, il più bello della serata. Però l'arrabbiatura è abbastanza alta perchè una squadra che si esprime in questa maniera, contro una squadra come la Sampdoria, non riesce a portare a casa punti c'è doppiamente dispiacere. Questa però è la strada giusta e bisogna perseguirla con il lavoro e con le nostre qualità che secondo me le abbiamo tante per fare punti e arrivare al nostro obiettivo".

Può essere l'anno di una Spal coinvolgente come gioco?

"Credo che la squadra fino a tre domeniche fa era la miglior difesa. L'unica partita che abbiamo fatto non bene è stata Firenze, nelle altre la squadra si è sempre espressa nella maniera giusta lottando contro avversari più forti. Credo che attraverso la prestazione si può solo arrivare al risultato".

Rimpianti su come si era messa la gara?

"Devo dire che la Sampdoria ha fatto subito un gran gol perchè il tiro dal limite è stato straordinario. Sicuramente sapevamo delle loro qualità. Sicuramente potevamo gestire meglio il vantaggio ma l'unico rammarico che ho sono stati i primi dieci minuti del secondo tempo dove non abbiamo dato quell'input alla gara che dovevamo dare e che abbiamo dato dopo essere passati in svantaggio".