TMW - SPAL, Semplici: "Felice dell'apporto dato da chi ha giocato meno"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato in zona mista dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Sampdoria dicendosi contento per quanto espresso dai suoi e deluso solo dal risultato: “Spiace perché perdere una gara così, disputata con grande personalità nonostante tanti ragazzi all’esordio, è dura da digerire. Potevamo lottare fino alla fine, portarla anche ai supplementari e provare a conquistare il passaggio del turno. Così non è stato e ora dobbiamo analizzare una buona prestazione con qualche ingenuità dovuta alla troppa foga di pressare alti. In certe situazioni come il gol di Defrel serve una migliore lettura del gioco. La prestazione mi soddisfa anche da punto di vista di cosa può dare questo gruppo con i giocatori che hanno giocato meno che hanno dato ottime risposte, bisogna andare avanti fiduciosi, recuperare le forze e tornare domenica qui a Genova per disputare una buona prestazione e continuare il cammino verso la salvezza. Abbiamo dimostrato di essere in salute e consapevole delle proprie forze, è una gara che deve darci fiducia per il futuro. - continua Semplici – I ragazzi stanno crescendo, abbiamo dato minutaggio a chi ha giocato meno, si sono fatti trovare pronti e in futuro trarremo benefici da tutto questo. Floccari? Un gol bellissimo al termine di un’ottima azione. Sono felice per lui perché è un ragazzo fantastico che fino a oggi aveva avuto difficoltà nel trovare la migliore condizione, ma ora che i problemi fisici sono alle spalle può essere un’ottima alternativa lì davanti”.