TMW - SPAL, Semplici: "Felice per Paloschi, meritava questa chance"

Fonte: Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Semplici ha parlato in zona mista dopo il pari della sua SPAL contro il Napoli: "Abbiamo fatto la partita che volevamo, sapevamo di affrontare una squadra di valore. Abbiamo fatto un bel primo tempo, siamo andati sotto al primo tiro dei loro attaccanti, siamo stati bravi a non disunirci, abbiamo reagito e siamo stati bravi a pareggiare. Nel secondo tempo abbiamo avuto l'occasione di ribaltarla alla lunga è venuto fuori il loro valore, ma abbiamo sofferto da squadra insieme al nostro pubblico, che per noi è determinante. Ci voleva un pizzico di fortuna, ma ce lo siamo meritati lottando su ogni pallone, che è quello che dobbiamo fare da qui alla fine. Possiamo perdere o pareggiare ovunque, ma voglio che la SPAL giochi così sia in casa che fuori".

Oggi non ci sono state disattenzioni difensive: "Hanno nelle corde le giocate individuali, ma siamo sempre stati ordinati, con la linea alta. Abbiamo cercato di portare la pressione sul portatore di palla, ci siamo abbassati nella maniera giusta e siamo stati aggressivi dove dovevamo esserlo, concedendo pochissimo ai loro attaccanti. I ragazzi hanno dimostrato che stiamo imboccando la strada giusta, questo ci deve dare convinzione. Sappiamo che la strada è lunga, ma abbiamo le qualità per arrivare all'obiettivo".

La prova di Strefezza? "Sono contento per Paloschi a dire la verità. Gli ho dato questa chance perché se l'è meritata allenandosi in maniera eccezionale, gli faccio i complimenti. Altri giocatori stanno crescendo, venivano magari da esperienze diverse dalla Serie A. Ci vuole pazienza anche da parte mia, ma stanno portando a casa piano piano quello che gli si chiede, soprattutto la mentalità che ci vuole per una squadra come la nostra".

Anche Tomovic ha fatto bene. "È un giocatore di esperienza. Parlerei di tutta la squadra, che ha fatto una fase difensiva di sacrificio, a partire dagli attaccanti, che ci hanno permesso di portare a casa questo risultato".

Il coro dei tifosi? "Il risultato non l'ha fatto solo la squadra, ma tutta la città. Ci tenevamo a fare una prestazione da SPAL, ci siamo riusciti, quindi condividiamo con la nostra gente questo risultato. Il campionato è lungo, non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo continuare a fornire queste prestazioni, a partire già da giovedì col Milan, per cercare di ottenere punti importanti".