TMW - SPAL, Semplici: "Gol nel finale di 1° tempo ci ha scombussolato"

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato in mix zone dopo la sconfitta contro la Juventus soffermandosi sopratutto sul primo tempo: “Eravamo stati bravi nel primo tempo, venendo da una sconfitta interna come quella contro il Lecce, che abbiamo accusato, i ragazzi hanno dimostrato di stare bene in campo contro una grande squadra, di livello superiore con obiettivi e budget diversi. I ragazzi avevano fatto una buona gara limitando le loro qualità con gli interventi difensivi e del nostro portiere. Poi nel finale è arrivato questo tiro toccato purtroppo da Valdifiori che ha scombussolato i piani. Nella ripresa potevamo fare qualcosa di più, ma alla fine abbiamo rischiato di restare in 10 perché ci sono tanti ragazzi che devono trovare la condizione che possa permetterci di svolgere la gara in maniera migliore”.

Ora c’è un’altra gara contro un’avversaria alla vostra portata

“Squadre della nostra taglia ce ne sono poco, ma detto questo sicuramente il Lecce era una di queste. Ora abbiamo il Parma e dobbiamo stare col sorriso nonostante le tre sconfitte di fila. Non ci siamo mai disuniti lo scorso anno e dobbiamo fare lo stesso perché abbiamo un ambiente sano, un ambiente che sa a cosa andiamo incontro e conosce il nostro percorso. Possiamo tirare fuori il meglio da questi ragazzi e raggiungere l’obiettivo”.

Quanto pesano le assenze?

“Non sono abituato a lamentarmi delle assenze, sono abituato a contare sui miei giocatori perché la rosa deve essere il valore aggiunto. Oggi abbiamo fatto esordire Moncini, hanno giocato Igor, Reca e Strefezza, siamo in costruzione e dobbiamo crescere a livello fisico e mentale e cercare i risultati che servono sempre”.