Fonte: dal nostro inviato, Davide Soattin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, presente alla serata nella quale una delegazione del club estense ha partecipato a un evento con i tifosi, ha parlato in vista della ripresa del campionato. Queste le sue parole raccolte da TMW: “Devo dire grazie a tutti quelli che ci stanno vicini. Se siamo arrivati a fare questo cammino è merito di tutti. I nostri tifosi ci hanno sostenuto nei momenti difficili e per questo li ringrazio. Siamo molto uniti. Ora dobbiamo continuare ad andare per la nostra strada, facendo il meglio per onorare questa società, questi colori e questa città. Anche in questa stagione, il nostro cammino sarà arduo e difficile, ma allo stesso tempo straordinario perché uniti proveremo ad arrivare dritti all’obiettivo”.