TMW - SPAL, Semplici: "La curva ci sta sempre vicino. È la numero uno"

Dopo la vittoria sul Parma il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato in zona mista analizzando la prestazione dei suoi: “Abbiamo fatto una bella gara che ci deve dare la conferma delle nostre potenzialità. Ci sono cose da migliorare, ma sta crescendo l’autostima e la convinzione di tanti giocatori che nella passata stagione non avevano giocato tanto. Sia in fase offensiva sia in fase difensiva abbiamo fatto una grande prestazione e i ragazzi hanno interpretato la gare come l’avevamo preparata. Godiamoci questa vittoria e ora dobbiamo iniziare il lavoro per migliorare quella convinzione fisica, tecnica e tattica per crescere questa squadra. - continua Semplici parlando di alcuni singoli – Valdifiori ha approcciato la gara in maniera propositiva, si è sempre fatto trovare pronto e ha dato entusiasmo al gruppo. Anche Strefezza e Tomovic hanno giocato molto bene ed il merito è di tutta la squadra. A volte si vuole andare a cercare delle problematiche, ma questa è una società seria che ha investito tanto e l’unica cosa che si deve fare è starle vicino e stare vicino ai ragazzi perché la Serie A per la SPAL è qualcosa di straordinario. La curva sotto questo aspetto è la numero uno, ci sono sempre stati vicini”.