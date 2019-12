TMW - SPAL, Semplici: "Rammaricato per il risultato, serve più cattiveria"

Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta con la Spal, il tecnico Leonardo Semplici è intervenuto in zona mista. Ecco le sue parole riprese da TMW:

C'è rammarico per il risultato?

"Sì c'è rammarico perché vedendo il secondo tempo dei ragazzi, sono stati la bella copia del primo dove siamo partiti timorosi e abbiamo lasciato troppo campo alle loro qualità che sapevamo di incontrare giocando contro una squadra forte e preparata come l'Inter. Nel secondo tempo siamo entrati con un'altra mentalità, più liberi, non avevamo niente da perdere e abbiamo messo la qualità di gioco, siamo andati ad aggredire più alti e abbiamo concesso meno tempo e spazio alle loro giocate e li abbiamo messi in difficoltà. Abbiamo creato occasioni per poterla pareggiare, sicuramente ci volevo un pizzico di fortuna che ci sta mancando ma stiamo lavorando anche per far sì questi momento possano tornare a nostro favore".

Serve più cattiveria e furbizia?

"Quando lotti per questo obiettivo bisogna ricorrere a tanti aspetti, bisogna fare di necessità virtù, fare tesoro anche di queste partite soprattutto quando giochi contro le grandi squadre se riesci a fare delle buone gare ma bisogna poi giocarle anche contro le squadre che giocano per lo stesso obiettivo e in quelle gare dimostrare il nostro valore".

L'Inter è da Scudetto?

"In questo momento è sempre favorita la Juventus anche perché è abituata a competere per certi obiettivi, per le tante vittorie fatte in questi anni a livello italiano, ma credo che l'Inter si possa avvicinare. Ha un grande organico, un grande allenatore e credo che posso darle filo da torcere fino alla fine".



Cosa manca alla SPAL per fare il salto di qualità?

"Manca un po' di convinzione perché anche oggi lo abbiamo dimostrato. Nel primo tempo eravamo timorosi e nonostante abbiamo anche dei giocatori esperti che hanno giocato anni in Serie A, invece nel secondo tempo siamo stati bravi a saper reagire e non era semplice, ma dobbiamo far sì che la squadra giochi così per 90 minuti".

Perché nel primo tempo avevate un baricentro così basso, forse palla a terra l'Inter andava in difficoltà?

"Sì e lo abbiamo fatto nel secondo tempo anche se l'Inter ha qualità tecniche importanti, qualità in tutti i reparti oltre alla fisicità quindi se non togli campo e spazio non riesce a fare nulla".