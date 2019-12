TMW - SPAL, Semplici: "Restiamo uniti, ci aspettano sei mesi di guerra"

Fonte: Dall'inviato, Davide Soattin

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

L'allenatore della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato a margine della cena natalizia del club estense. Questo quanto raccolto da TMW: "Stiamo attraversando un momento particolare, ma in questi sei anni ne abbiamo vissuti di diversi, alcuni belli e altri meno. Ne abbiamo fatta tanta di strada insieme e anche quest’anno siamo convinti di poter uscire da questa situazione. I ragazzi hanno dimostrato di avere le qualità per essere all’altezza delle aspettative. Cerchiamo di rimanere uniti come abbiamo sempre fatto, anche se sappiamo che sarà difficile. Solo con l’unità e la voglia di remare dalla stessa parte riusciremo nel portare a casa il nostro obiettivo. Si tratta di un percorso durissimo, ma noi ci crediamo. Mi auguro di fare i prossimi sei mesi di guerra con la consapevolezza di poter riuscire a raggiungere la salvezza”.