TMW - SPAL, Semplici su Verre: "Mai rientrato nei nostri discorsi"

Il tecnico spallino ha parlato al termine di SPAL-Hellas Verona

Fonte: inviato a Trento

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato al termine del match amichevole contro l’Hellas Verona finito a reti bianche.

Mister, come l’ha vista la SPAL?

“L’ho vista bene perché abbiamo concluso un periodo importantissimo di preparazione al campionato. Abbiamo fatto una buona prova contro una squadra di Serie A come noi. I ragazzi si sono dimostrati già pronti per alcune cose al punto giusto, altre dovremo ancora migliorare. Ci tenevamo a fare una bella gara. Sono contento di tutta la squadra, ha interpretato bene la gara. Sicuramente si poteva essere più incisivi, ma piano piano cresceremo anche sotto quell’aspetto”.

Per quale motivo sono stati lasciati fuori Kurtic e Di Francesco?

“Entrambi hanno avuto due problemi muscolari di poco conto, non li abbiamo voluti rischiare. Da martedì dovrebbero sicuramente rientrare in gruppo, così come Fares. Gomis tornerà l’8: gli abbiamo concesso qualche giorno di riposo in più di comune accordo”.

Per quanto riguarda Tomovic?

“Questa è una domanda che dovete fare a Vagnati. Io sono contentissimo di quelli che ho allenato in questi venti giorni. Hanno lavorato tutti bene. La società sa quello che ci serve e il direttore è presente su quelle trattative che ci possono interessare. Da qui alla chiusura del mercato manca ancora tanto e noi cercheremo di portare a casa i giocatori che al meglio si adatteranno alla nostra identità”.

Verre?

“Mai rientrato nei nostri discorsi”.

Infine, cosa ci può dire sul futuro di Petagna?

“Petagna è un giocatore da SPAL, che ci vogliamo tenere stretto se non arriva una richiesta particolare di una grande squadra. Sennò rimarrà qua, è convinto di questo e penso non ci saranno problemi”.