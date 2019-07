© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla ricerca di un centrale di difesa per la prossima stagione, la SPAL ha chiesto informazioni su Ivanildo Fernandes, difensore classe '96 di proprietà dello Sporting Lisbona. Reduce da una stagione in prestito al Moreirense molto proficua in termini di crescita e minutaggio, il calciatore di Amadora piace molto ai dirigenti del club di Ferrara, che hanno la possibilità di acquisirlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.