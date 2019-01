© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Novità sul mercato della SPAL, per la quale si prospetta una settimana di studio e valutazioni sul mercato. Dirigenza e proprietà si confronteranno sui dettagli del piano strategico per rinforzare la formazione di Leonardo Semplici. Stallo, ma sempre viva, l’idea Ervin Zukanovic del Genoa, in attacco le ipotesi vanno da Mariusz Stepinski del Chievo a Kevin Lasagna dell’Udinese. Giorni di studio, in uscita invece sicuro Johan Djourou (Young Boys, Basilea o Monaco), Gabriele Moncini (ha una richiesta in B) e Mattia Vitale. Tutto fermo, nonostante gli interessi palesati al giocatore, sui fronti Udinese e Frosinone per Pasquale Schiattarella: la SPAL al momento non ha ricevuto offerte formali a riguardo.