tmw SPAL, si avvicina la sfida al Cagliari: rebus centrocampo. Fares e DiFra titolari

vedi letture

A distanza di cento e più giorni da quell'assurdo e quanto mai surreale pomeriggio di Parma, la SPAL allenata da Gigi Di Biagio è ormai pronta a tornare in campo e a riprendere il proprio cammino in un finale di campionato che si preannuncia infuocato. L'obiettivo degli estensi sarà provare a raggiungere una salvezza che in questo momento pare difficile da conquistare, ma non totalmente impossibile. Per riuscirci, Petagna e compagni dovranno però iniziare subito con il piede giusto e non dovranno commettere errori, nella speranza di limare la distanza con le altre dirette avversarie in zona retrocessione già dal match contro il Cagliari di Walter Zenga.

Le assenze - Tutti a disposizione per Gigi Di Biagio, fatta eccezione per il secondo portiere Letica. L'estremo difensore croato infatti, che si era infortunato in allenamento e aveva riportato una distrazione al retto femorale della coscia sinistra, si è sottoposto a terapie riabilitative e ad allenamenti di tipo differenziato dal resto del gruppo nei giorni scorsi. Ora rimane da vedere se gli ultimi test che farà daranno esito positivo per un possibile inserimento nella lista dei convocati. A oggi, a livello di infortuni, non vi sono comunque altre situazioni di particolare interesse da tenere monitorate per lo staff tecnico e medico degli estensi.

Gli impegni di giugno - Come sottolineato in apertura, dopo la sosta di oltre tre mesi, il primo banco di prova dei ferraresi sarà il Cagliari al Paolo Mazza. Una sfida che ha già grande importanza e un peso specifico non indifferente per i biancazzurri, che non si potranno permettere nessun tipo di errore o di disattenzione per cercare di strappare subito i primi pesanti punti della ripresa, a maggior ragione se il calendario del mese di giugno si conclude con la trasferta proibitiva e difficile sul campo del Napoli di Gattuso, fresco vincitore della Coppa Italia ai danni della Juventus di Maurizio Sarri e che ora prova ad agguantare un posto in Champions League, in programma alle 19.30 di domenica 28 giugno.

La probabile formazione anti-Cagliari - In ottica formazione, Di Biagio andrà verso la riconferma - o quasi - dell'undici che tanto aveva fatto bene nelle ultime tre uscite contro Lecce, Juventus e Parma, aiutato in più dai rientri eccellenti di elementi come Fares, Di Francesco e D'Alessandro. In porta ci sarà senza dubbio alcuno Berisha, così come la difesa a quattro sarà composta da Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca. A centrocampo bisognerà vedere se si opterà per un 4-4-1-1, 4-2-3-1 o 4-3-3 ma di certo sembrano in vantaggio per una maglia da titolare sia Valdifiori che Missiroli, con il duello aperto tra Valoti e Castro. In attacco ci sarà sicuramente l'inamovibile Petagna, mentre sulle corsie esterne Di Francesco e Fares avranno tutte le carte in regola per partire dal primo minuto, in pieno vantaggio su D'Alessandro e Strefezza.

Martedì 23 giugno, 19.30 - Paolo Mazza di Ferrara

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Valoti; Di Francesco, Petagna, Fares. All.: Di Biagio.