TMW - SPAL, si punta al prestito secco di Mattiello. Verona interessato

© foto di Aleksandr Dal Cero

Si avvicina una nuova avventura per Federico Mattiello. Il difensore della Juventus, superati completamente tutti i problemi fisici del recente passato, è pronto a tornare in pista. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione su di lui c'è la SPAL che sta lavorando assieme alla dirigenza bianconera per un prestito secco del terzino. Col Verona nel ruolo di spettatrice sempre molto interessata.