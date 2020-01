Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marko Livaja potrebbe tornare a giocare in Italia. In queste ultime due ore di calciomercato, l'ex calciatore dell'Inter e dell'Atalanta ora all'AEK Atene, è in trattativa con la SPAL, ancora alla ricerca di un giocatore offensivo da aggiungere alla batteria di attaccanti di Semplici.