tmw SPAL, si va verso la ripresa degli allenamenti collettivi a partire da domani

Gli allenamenti collettivi della SPAL dovrebbero ripartire nella giornata di domani. Dopo il via libera arrivato dal Governo, secondo quanto raccolto da TMW il club estense starebbe al momento valutando di riprendere a lavorare in gruppo da lunedì 24 maggio, in attesa della decisione definitiva sul campionato 2019-2020 (prevista per giovedì 28 maggio).