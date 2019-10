Fonte: Dal nostro inviato, Pietro Mazzara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriel Strefezza, esterno della SPAL, ha parlato in zona mista al termine della sfida persa contro il Milan per 1-0: "Abbiamo lavorato questi giorni per preparare questa gara. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, ma anche nel secondo abbiamo giocato bene, abbiamo lottato fino all'ultimo e ci è stata fatale una punizione. Dobbiamo lavorare perché lunedì c'è un'altra battaglia. Volevamo pareggiare ma è andata così, rispetto alla gara contro il Napoli siamo stati sfortunati. Sono sicuro che raggiungeremo l'obiettivo, abbiamo un'ottima squadra, un gruppo unito che può arrivare lontano".