TMW - SPAL, trattativa in fase avanzata per il terzino Arkadiusz Reca

© foto di Federico De Luca

E' Arkadiusz Reca uno dei primi obiettivi della SPAL per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. La trattativa per il terzino destro polacco è in una fase molto avanzata e, nonostante i sondaggi di altri club, la società di Ferrara è in netto vantaggio e ha quasi chiuso l'acquisizione dal Wisla Plock del laterale classe '95.