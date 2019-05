Fonte: dalla nostra inviata Claudia Marrone

Anche il direttore sportivo della SPAL Davide Vagnati ha parlato nel corso della serata del Gran Galà del Calcio organizzata dall’Adicosp: “Non è facile riassumere quello che è il lavoro del ds, ma in questi anni ho lavorato molto cercando di trovare ragazzi con motivazioni particolari. Noi non siamo un club che spende molto o può farlo. Adesso speriamo di continuare a toglierci soddisfazioni. La nostra forza? È l’unione di squadra, società e pubblico. Siamo sesti come numero di tifosi in trasferta e questo è un grande traguardo”.