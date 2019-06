TMW - SPAL, Vagnati: "Nei prossimi giorni il futuro di Semplici"

Fonte: Dal nostro inviato, Davide Soattin

Il responsabile dell'area tecnica della SPAL, Davide Vagnati, ha parlato a margine di una conferenza stampa dedicata al settore giovanile, partendo da quello che potrebbe essere il futuro di Leonardo Semplici: "Avevamo detto che in settimana ci saremmo aggiornati. Nei prossimi giorni avremo quello che è pensiero definitivo dell’allenatore. È chiaro che noi abbiamo il piacere di continuare con lui e in questa settimana sicuramente scioglierà le riserve su quello che vorrà fare. Potrebbe essere oggi, come magari domani, ma non mi sembra onestamente opportuno dare una data o un termine di scadenza. Anche perché quando le cose si fanno, bisogna farle bene”.

Il mercato - Lo stesso Vagnati ha parlato anche dei movimenti estivi della SPAL: "È ancora un po’ tutto fermo e anche molte società sono in fase di stallo. In più molte squadre sono in procinto di cambiare proprietà, quindi è ancora abbastanza presto. Noi abbiamo le idee chiare a 360 gradi, aspettiamo quelli che sono i prossimi giorni e le prossime ore per poi cominciare di nuovo questa grande avventura per il terzo anno consecutivo”.