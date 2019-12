TMW - SPAL, Vagnati: "Se potremo aiutare Semplici sul mercato lo faremo"

Fonte: dal nostro inviato, Davide Soattin

© foto di Dario Raimondi

A margine della cena di Natale di questa sera, il ds della SPAL, Davide Vagnati, ha commentato il momento delicato degli estensi: “Quello che abbiamo fatto in questi mesi dobbiamo prenderlo sia nelle cose positive, che in quelle negative. Se ci siamo dentro tutti, ce la faremo. Dovremo seguire il nostro grande allenatore e il suo staff. Se riusciremo ad aiutarlo con il mercato lo faremo. Ma si sappia che chi ci sta dentro, ci dovrà dare una mano e sostenerci fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo finale della salvezza”.