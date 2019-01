TMW - SPAL, Vagnati spinge per Giaccherini ma il Chievo fa muro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovi contatti ieri, ma il ChievoVerona non vuole saperne di lasciar partire Emanuele Giaccherini. La SPAL spinge forte per avere il centrocampista tuttofare che i veronesi hanno tesserato dal Napoli, ritenendolo il perfetto tassello da inserire all'interno della rosa di Semplici dal punto di vista tattico: una volontà che si scontra con quella dei gialloblù, che anche ieri hanno ribadito di non volersi privare del giocatore.