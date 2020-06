tmw SPAL, Valdifiori: "Testa al Napoli: sarà dura ma dobbiamo far punti su tutti i campi"

Nel post gara di SPAL-Cagliari, a commentare la sconfitta casalinga, è stato il centrocampista ferrarese Mirko Valdifiori: "La delusione è forte, c'eravamo e ci tenevamo a tornare a vincere tra le mura amiche dopo il successo di Parma prima dello stop forzato. Il gruppo è unito, avevamo lavorato bene e oggi abbiamo creato tanti presupposti per fare quel gol che invece abbiamo subito al 93': c'è tanta delusione, ma dobbiamo cercare di andare avanti, perché sappiamo che in questi 40 giorni può succedere di tutto. E qui andiamo tutti nella stessa direzione, ovvero quella di lottare dall'inizio alla fine per raggiungere il nostro obiettivo".

Sul match, più nel dettaglio: "Dobbiamo fare quello che ci ha chiesto l'allenatore, è chiaro che oggi, dopo tre mesi di stop è mancata un po' di lucidità negli ultimi 20 metri, arrivavamo nell'area ma non siamo riusciti a trovare il vantaggio. E' stato un peccato per come avevamo preparato la partita. Abbiamo lavorato tutti bene, non solo il centrocampo, ma stiamo parlando di una sconfitta, credo quindi si debba migliorare ancora sulla concentrazione fino all'ultimo secondo di ogni gara".

Sull'assenza di pubblico allo stadio: "Il pubblico ci manca, è una spinta in più, e in una gara come quella di stasera, con le occasioni create, avere il pubblico che spinge sarebbe stato diverso, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora: magari avremmo fatto una rincorsa in più, o l'avversario si sarebbe intimorito schiacciandosi in area. Ma questo fa parte del contesto di questo momento, lo avevamo già visto a Parma, dove i ducali hanno sofferto dell'assenza della tifoseria e noi ne abbiamo approfittato. Dobbiamo però abituarci, da qui alla fine sarà così: ora ci prepariamo bene per Napoli, loro vivono un gran momento ma noi, da qui alla fine, vogliamo cercare di fare più punti possibile su ogni campo".